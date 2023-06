Ora Conte rischia | Non sei il Re Sole | grillini scatenati dopo la debacle

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 giugno 2023) Una parabola discendente che continua la sua traiettoria verso il basso quella del Movimento 5 Stelle di Giuseppe. I, dato uscito dalle elezioni in Molise è imbarazzante: il 7%. L'alleanza tra Pd e 5 stelle, più l'alleanza Verdi e sinistra, si è fermata al 36 per cento. Soprattutto per colpa del crollo M5s che solo cinque anni fa aveva poco meno del 32 per cento e che oggi è precipitato al 7 per cento. Orapaga il prezzo delle sue scelte, edi bruciarsi con il fuoco amico all'interno del Movimento. "I meriti di questo risultato sono tutti di. La politica non funziona con un partito personale. Ha fatto fuori una classe dirigente e ora si vedono i risultati", è lo sfogo di un esponente M5s riportato dal Corriere della sera, che raccoglie le reazioni ne delusi dell'ex avvocato del popolo. ...