Operazione dei Ros contro la ' ndrangheta | 43 arresti

carabinieri del Ros per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Dda, a carico di 43 persone. Tra gli indagati, ...Inoltre il Newcastle preferirebbe completare l'ad Europeo Under 21 concluso, anche per ... ma probabilmente bilanciare in maniera differente i valori della base fissa ebonus. ...L'attaccodroni al Cremlino a maggio deve aver indotto l'élite intorno a Putin a chiedersi come ... Putin ha rinnovato il suo impegno per la guerra in Ucraina, definendo la "militare ...

Operazione antimafia della procura di Catanzaro: 43 misure cautelari anche per politici e amministratori, indagati ... Il Lametino

Trenta persone sono state raggiunte dai provvedimenti di misura cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Milano nell'ambito di una vasta operazione contro lo spaccio di droga. L'operazione, chiamata ...Per 22 persone l’accusa è di associazione mafiosa, le altre dovranno rispondere di truffa aggravata da modalità mafiosa, turbata libertà negli appalti, illecita concorrenza con minacce e violenze e di ...