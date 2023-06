(Di martedì 27 giugno 2023) "Moltisono stati trattenuti in isolamento, in luoghi di detenzione non ufficiali, spesso in condizioni deplorevoli. In circa un quarto dei casi documentati, isono ...

Cosi' Matilda Bogner, capo della missione di monitoraggio dei diritti umani dell'in, in un passaggio della conferenza stampa tenuta a Ginevra per illustrare il rapporto intitolato "...... a partire dalla guerra scatenata dalla Federazione Russa contro la indipendenza dell', ... Tensioni geopolitiche potrebbero compromettere accordiPer Mattarella, le tensioni geopolitiche ...... secondo dati ufficiali, toccando 6 miliardi di dollari al giorno (2.240 in un anno), mentre l'... Numerose anche le recenti carovane della pace inche hanno portato aiuti umanitari e ...

Onu; Ucraina: "77 civili detenuti dalla Russia vittime di esecuzioni sommarie nelle aree occupate" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

'Molti detenuti civili sono stati trattenuti in isolamento, in luoghi di detenzione non ufficiali, spesso in condizioni deplorevoli. In circa ...L'Onu denuncia i crimini di guerra di Mosca dall'inizio del conflitto: oltre 800 detenzioni arbitrarie e centinaia di casi di tortura. Atti di violenze sui cittadini anche da parte delle forze ucraine ...