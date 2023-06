OnePlus Nord 3 5G sta arrivando con bonus per il preordine e un concorso a premi

3, il nuovo mediogamma dell'azienda cinese, si appresta a debuttare sul mercato. In questi giorni l'azienda ha diffuso i primi render in vista dell'evento di presentazione in programma il ...CE 3 è alimentato dal potente chipset Qualcomm Snapdragon 782G, che offre prestazioni veloci e reattive per gestire senza problemi le attività quotidiane e i giochi intensivi. La memoria ...In attesa dell'imminente lancio globale di3 , l'azienda cinese ha già svelato il design del suo prossimo dispositivo.3 verrà lanciato ufficialmente il prossimo 5 luglio , tra circa una settimana, ma poche ore fa la ...

OnePlus 12 e OnePlus Nord 3 stanno per arrivare e svelati da nuovi leak TuttoAndroid.net

OnePlus Nord 3, il nuovo mediogamma dell'azienda cinese, si appresta a debuttare sul mercato. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo ...Auto elettrica o auto volante E se potessimo averle entrambe, con due parti che si separano Questa è la nuova idea di GAC, già in stato avanzato di realizzazione ...