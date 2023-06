Onana | la chiave del futuro di Lukaku

(Di martedì 27 giugno 2023) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 26/06/2023 In onda alle 23:27 CEST L’Inter vuole investire i soldi ricavati dalla cessione del portiere camerunese nell’acquisto del belga dal Chelsea La cessione del gol al Manchester United, che offre circa 50 milioni di euro, aprirebbe le porte all’attaccante L’Inter ha un piano. La squadra italiana ha cercato il formula per rilevare Romelucome proprietàdopo il rifiuto del Chelsea di ripetere il trasferimento dell’attaccante belga. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i ‘nerazzurri’ Vogliono pagare il trasferimento della nazionale con il Belgio con i soldi che ricevono dalla cessione di. In tal senso, Il Manchester United è disposto a offrire circa 50 milioni di euro dal portiere. All’inizio l’Inter cercava di pareggiare ...

Inter, futuro Lukaku: no alla scambio con OnanaNegli ultimi giorni, sempre inInter, si sta discutendo molto sulla possibilità di uno scambio trae Lukaku. Il centravanti belga vorrebbe ...Dire che questo inizio di mercato è stato disastroso per le milanesi è forse l'understatement del secolo. Dopo il dolorosissimo addio della bandiera Tonali e di alcuni tra i pezzidella cavalcata dell'undici di Inzaghi, il compito delle due sponde del Naviglio è davvero complicato . Trovare rimpiazzi in grado di rabbonire i tifosi imbufaliti non sarà semplice, ...... l'altra è che l'Inter deve trovare lagiusta per aprire la porta del Chelsea e che questo ..., vicino all'addio con destinazione Manchester United, potrà finanziare l'assalto a Lukaku con ...

L'Inter vuole essere grande protagonista di questa sessione di mercato e tra i possibili rinforzi troviamo Frattesi del Sassuolo.Ausilio è in Inghilterra per chiudere l’affare. Il portiere del Camerun Onana, arrivato gratis dall'Ajax, ha saputo vincere la concorrenza con Handanovic. Ora può partire, plusvalenza necessaria per L ...