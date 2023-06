Considerando chi fa in media anche solonoleggi al mese, l'80% dell'utenza utilizza entrambi i ... Questo ha portato a2 milioni di noleggi; 400mila circa di questi sono stati effettuati in ...Al via l'Hajj, il pellegrinaggio alla Mecca che richiamamilioni di fedeli nel luogo sacro dell'Islam. L'hajj è uno dei sette pilastri dell'Islam, che ogni musulmano dovrebbe eseguire una volta nella vita. I fedeli si riuniscono attorno alla Kaaba,......ha deciso di bloccare tutte le iniziative governative che richiedono la maggioranza deiterzi - ... Il piano di Gewessler per una eliminazione graduale delle caldaie a gasal divieto di ...

Oltre due milioni di fedeli per il pellegrinaggio alla Mecca Libero Tv

oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Safety car in caso di incidenti per rallentare il flusso veicolare e prevenirne di nuovi. Da ...Due aziende agricole su cinque sono state colpite direttamente dall’alluvione dell’Emilia Romagna, con danni che si aggirano in media su oltre 70mila euro per singola… Leggi ...