Olimpiadi | ecco la prima vittima della pista da bob di Cortina Il racconto | “Ho perso tutto”

(Di martedì 27 giugno 2023) Mirko Gardini ha impiegato due mesi e mezzo per smontare quello che aveva costruito in 19 anni di vita e di attività imprenditoriale, un piccolo paradiso tra gli alberi realizzato per la gioia dei bambini e dei ragazzini a Ronco, una frazione did’Ampezzo ai piedi delle Tofane. Via le piattaforme in legno, le carrucole, le funi di sicurezza, le scalette che avevano reso il parco avventure Adrenalin Center una delle principali attrattive del centro turistico. Si deve costruire lada bob per leinvernali Milano-2026, quindi non c’è più posto per il parco con percorsi mozzafiato sospesi nell’aria in un ambiente assolutamente fantastico. “Questo èciò che è rimasto…”, spiega Mirko, indicando le tavole in legno accatastate e pronte per essere portate via. La scadenza ...