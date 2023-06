Olimpia Milano | ufficiale l’addio di Mitrou-Long

(Di martedì 27 giugno 2023) L’EA7 Emporio Armaniha ufficializzato il divorzio da Naz Jersey, play-guardia canadese con cittadinanza greca e di origini trinidadiane: “La Pallacanestroringrazia Nazper la stagione trascorsa insieme che ha portato allo scudetto e gli augura tutto il meglio possibile per il suo futuro professionale e personale”, si legge in una nota dell’campione d’Italia. L’ex Brescia ha già firmato per i lituani dello Zalgiris Kaunas. SportFace.

