Ogni altro tentativo | golpe russo | Putin passa alle minacce

(Di martedì 27 giugno 2023) "Cari amici, oggi mi rivolgo ancora una volta a tutti i cittadini della Russia. Grazie per la vostra pazienza, unità e patriottismo è solidarietà civile. La Russia ha dimostrato che qualsiasidi ricatto per organizzare i disordini interni è destinato al fallimento. Ripeto, è stato mostrato il più alto consolidamento della società. Una posizione ferma e inequivocabile a sostegno dell'ordine costituzionale è stata assunta da organizzazioni pubbliche, confessioni religiose e partiti politici di primo piano. In effetti, l'intera società russa ha unito tutti e ha raccolto la principale responsabilità per il destino della Patria", le parole diin un discorso alla Russia dopo la rivolta della brigata Wagner.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev