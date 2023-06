Occupazione di CasaPound a Roma | condannati Iannone e Di Stefano

(Di martedì 27 giugno 2023) È arrivata la sentenza sull’diItalia nel quartiere Esquilino di. In quello che era diventato il quartier generale del movimento politico, spiccano dieci condanno: tra queste, compaiono i nomi di Gianluca(Presidente della realtà politica) e Davide Di(ex dirigente del partito ed ex vertice del Blocco Studentesco). La sentenza è arrivata presso il Tribunale di, che si è espresso sul palazzo occupato da CPI all’interno di via Napoleone III (a pochi passi da piazza Vittorio e la stazione Termini). Le condanne per l’diall’Esquilino Una sentenza durissima quella emessa nei confronti dei responsabili per l’del movimento di Estrema Destra nel centro di ...

Le reazioni di'Le condanne spropositate a due anni e due mesi per l'di via Napoleone III confermano ancora una volta la faziosità di una certa magistratura'. Cosi'......condanne a 2 anni e 2 mesi nel processo per l'abusiva del palazzo in via Napoleone III a Roma da parte di esponenti e simpatizzanti di. Tra gli imputati, accusati di...La giustizia presenta il conto a dieci militanti di, condannati in primo grado dal giudice monocratico di Roma con l'accusa diabusiva di stabile aggravata. Tra loro ci sono ...

