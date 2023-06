Tra gli imputati, accusati diabusiva di stabile aggravata, Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano. Disposta provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro e il risarcimento ...Tra gli imputati, accusati diabusiva di stabile aggravata, Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano. Disposta provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro e il risarcimento ...

Occupazione Casapoud, 10 condanne a Roma Giornale di Brescia

Due anni e due mesi per gli imputati oltre al pagamento di una provvisionale di 20mila euro e al risarcimento in sede civile per l’Agenzia del Demanio, che aveva stimato un danno di 4,5 milioni di eur ...Un momento della manifestazione in una fotografia diffusa da Casapound. Dieci condanne a 2anni e 2 mesi di reclusione. E’ quanto deciso dal giudice monocratico di Roma nell’ambito del processo che ved ...