Nuovo codice della strada | via libera al ddl Supermulte e test antidroga | tutte le regole

(Di martedì 27 giugno 2023) Salvini: via la patente a chi guida col cellulare, «visto che il 15% degli incidenti è figliodistrazione dovuta alle chat e ai whatsapp». E «se ti stronchi di canne o sniffi» non «la vedi più per tre anni»

E' stato approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma deldella Strada. ''Sono contento perché il consiglio dei ministri ha dato ...Sono alcune delle norme contenute nel disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma deldella Strada approvati oggi dal Consiglio dei ministri. I neopatentati inoltre ...Il Consiglio dei Ministri ha dato il semaforo verde al ddl di riforma deldella strada e della sicurezza. Si tratta di una revisione che interverrà in più direzioni a partire dall'inasprimento di alcune sanzioni e l'incentivazione e la prevenzione attraverso l'...

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Codice della strada: diverse le novità introdotte che riguardano tutti gli aspetti fondamentali del testo. Dai nuovi obblighi per i monopattini ...ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha dato il semaforo verde al ddl di riforma del codice della strada e della sicurezza. Si tratta di una revisione che interverrà in più direzioni a partire dall'inaspr ...