Nuovo Codice della Strada - Punto per punto | tutte le novità approvate dal governo

(Di martedì 27 giugno 2023) Chi verrà sorpreso a guidare utilizzando un telefono, per chiamate o messaggi, verrà punito con una sospensione brevepatente di guida da 7 a 20 giorni a seconda dei punti rimasti sul permesso di guida: 7 giorni di sospensione se si hanno dai 10 ai 19 punti, 15 giorni di sospensione da 1 a 9 punti, che raddoppiano salendo a 14 e 30 giorni nel caso il conducente sia responsabile di un incidentele. "Sull'utilizzo del cellulare alla guida - ha commentato Salvini - non ci sarà solo la decurtazione dei punti dalla patente, ma anche la sospensione, visto che il 15% degli incidenti è figliodistrazione dovuta alle chat e ai WhatsApp". Per chi guida sotto l'effetto dell'alcol è prevista la revocapatente fino a tre anni. Alle disposizioni attualmente in vigore, le nuove regole prevedono tolleranza ...

L'alcolock - recentemente introdotto nel nostro ordinamento dal della strada approvato dal Consiglio dei Ministri, ora al vaglio del Parlamento - , noto anche come dispositivo di blocco dell'alcol o interlock , è un dispositivo elettronico progettato ...- - > Approvato oggi in Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del della strada . Il ddl esaminato oggi contiene molti dei suggerimenti e delle idee condivise in vari incontri con associazioni, enti, esperti e addetti ai lavori. 'Si tratta di un progetto ...

Stretta del governo sulle regole: si va dalla sospensione della patente per chi guida sotto effetto di droga all'obbligo di casco per i monopattini ...Nel corso del Consiglio dei ministri è stato inoltre esaminato e approvato il disegno di legge-delega per una riforma della disciplina sulla circolazione stradale, che riordina e razionalizza la ...