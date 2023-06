Nuovo codice della strada | patente sospesa per chi usa il cellulare alla guida o è positivo al test salivare antidroga Tutte le regole

(Di martedì 27 giugno 2023) Salvini: via laa chicol, «visto che il 15% degli incidenti è figliodistrazione dovuta alle chat e ai whatsapp». E «se ti stronchi di canne o sniffi» non «la vedi più per tre anni»

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera aldella strada : diverse le novità introdotte che riguardano tutti gli aspetti fondamentali del testo. Dai nuovi obblighi per i monopattini elettrici alle sanzioni più severe per chi guida ...Ecco cosa prevede ildella Strada CASI PARTICOLARI Adozione "fuori dagli schemi", ecco quando si può dall'africa Clochard ucciso, il viaggio di Frederick Akwasi Adofo per venire in ...Approvato in cdm il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma deldella Strada. Due provvedimenti fortemente voluti dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, che fin dall'inizio del suo mandato ne ha fatto una delle priorità. Lo riferisce il Mit in un ...

20.30 Cdm: ok a ddl riforma codice strada Approvato in cdm il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice ella Strada. Si tratta di un progetto "ambizioso" che cons ...Stretta del governo sulle regole: si va dalla sospensione della patente per chi guida sotto effetto di droga all'obbligo di casco per i monopattini ...