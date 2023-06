Nuovo Codice della Strada | dai monopattini alla stretta su alcol e droghe | le regole

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 27 giugno 2023) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl presentato dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Già ribattezzato "tolleranza zero" per le stringenti misure contro il consumo diici e stupefacenti per i conducenti dei veicoli, il provvedimento fissa anche l'obbligo di indossare il casco in monopattino e introduce nuovi limiti di guida per i neopatentati