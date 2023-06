Nuovo Codice della Strada | da monopattini a stretta su alcol e droghe | le regole in Cdm

(Di martedì 27 giugno 2023) Il ddl di riforma doveva arrivare il 22 giugno sul tavolo del Consiglio dei ministri ma per impegni personali di Meloni si era deciso di spostare la discussione a oggi, martedì 27. Già ribattezzato "tolleranza zero" per le stringenti misure contro il consumo diici e stupefacenti per i conducenti dei veicoli, il provvedimento fissa anche l'obbligo di indossare il casco in monopattino e introduce nuovi limiti di guida per i neopatentati. Ecco cosa sappiamo

Nuovo Codice della strada, stretta su monopattini e alcol Il Tempo

Pronte per essere illustrate al CdM in programma stasera le norme per la sicurezza stradale e la riforma del codice della strada fortemente volute dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.