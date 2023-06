Nuovo asilo nido a Parco Leonardo | ma in aula scoppia la polemica sulla concessione al privato

(Di martedì 27 giugno 2023) Fiumicino – “È significativo che uno dei primissimi atti della nuova amministrazione di centrodestra sia l’approvazione di una delibera per la realizzazione di un. L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto”. Così, in una nota stampa, Federica Poggio, capogruppo lista civica ‘Baccini Sindaco’. “Con l’ok del Consiglio comunale – spiega la Capogruppo – possiamo procedere velocemente e avviare l’iter per dare a questo quartiere un servizio che mancava. Parliamo del comprensorio con le liste di attesa più alte dell’intero Comune di Fiumicino. I fondi saranno in parte comunali e in parte acquisiti dal Pnrr. Mentre i costi di gestione verranno quasi interamente coperti dallo Stato a partire dal 2025. Anche se è possibile valutare una partnership ‘pubblico/privata’. La strada per garantire a tutte le ...

Tariffe Tari invariate per un altro anno, nuovo regolamento dell’asilo nido, via libera a Pums, Peba e Documento strategico per il commercio. Approvata la riqualificazione dell’ex piazza Bissolati, il ...Spazi e proposte a partire dall'ascolto dei bambini: la tirocinante racconta il cambiamento di una scuola dell'infanzia all'avanguardia ...