(Di martedì 27 giugno 2023)aggiornaM33 con ledi sicurezza di, mentreportaperVs e per la serie4. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

La versione di Telegram delle Storie include diverse. Sarà garantita la tutela della privacy degli utenti attraverso la possibilità di definire con precisione chi potrà visualizzare le ...Microsoft aggiunged'esportazione e una sezione 'Menzionati' al chatbot Bing Chat, rendendo il suo uso ancora ... Leopeva64 , è emerso che Microsoft ha introdottofunzionalità per Bing AI ......di nutrizione clinica e solo una minoranza di queste ha un documento che ne definiscae ... attraverso la creazione distrutture nelle regioni in cui si evidenzia una carenza di servizi e ...

TikTok, arrivano nuove funzioni Adnkronos

TikTok, nuove funzioni volte a fornire un maggiore controllo ai genitori sulla piattaforma, promuovendo un ambiente sicuro per i minori.Meta ha annunciato oggi nuovi strumenti per aiutare gli adolescenti e le loro famiglie a gestire meglio la sicurezza e il tempo in rete.