Nunzia De Girolamo a Estate in Diretta | «A Ballando con Le Stelle fu un calvario | non riuscivo ad alzarmi dal letto»

(Di martedì 27 giugno 2023)Desta scaldando i motori per l'edizione estiva de La vita in, dal titoloin, che la vedrà al timone insieme a Gianluca Semprini....

Il lunedì sera torna Riccardo Iacona con Presadiretta , che obbedisce ancora all'alternanza con Report e - tra ottobre e novembre - lascia spazio a un nuovo programma condotto daDe...Beppe Convertini andrà a Unomattina in famiglia , Salvo Sottile partirà con un nuovo talk, così comeDe. Tutto fatto anche per il rientro di Luisella Costamagna su Rai 2. Il ...Per il resto, come abbiamo già illustrato, "Report" passerà alla domenica nello spazio che era di "Che tempo che fa" e al lunedì al suo posto da novembre proverà un nuovo talkDe. Si ...

Nunzia De Girolamo, il calvario: "Non riuscivo più ad alzarmi dal letto" Liberoquotidiano.it

roma Neanche il tempo di sfornare i palinsesti autunnali della Rai, presentati dall’amministratore delegato Roberto Sergio ieri al consiglio di amministrazione, che scoppiano polemiche. E altre se ne ...Nunzia De Girolamo sta scaldando i motori per l'edizione estiva de La vita in diretta, dal titolo Estate in diretta, che la vedrà al timone insieme a Gianluca ...