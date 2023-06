Un primo segnale forte che voglio dare per affrontare gli episodi di bullismo e di violenza sarà di attribuire maggiore valore al voto di. Il voto didovrà avere un ruolo importante ...... dove gli studenti che lo scorso ottobre hanno colpito una docente con una pistola ad aria compressa alla fine dell'anno scolastico sono stati promossi cone otto in. Entro domani (oggi,...I ragazzi protagonisti della vicenda, alla fine dell'anno scolastico sono stati promossi cone otto in. Il ministro, a proposito della vicenda, ha aggiunto: 'Dovrei avere una risposta ...

Nove in condotta agli studenti che «spararono» alla prof, si rifà lo scrutinio Corriere della Sera

ROVIGO - Spari in classe alla prof e promozione con il 9 in condotta: tutto da rivedere, anche se i due studenti coinvolti nella vicenda dell'Istituto Viola Marchesini di Rovigo ...A seguito dell’ispezione, il ministro Valditara fa riconvocare il consiglio di classe: il voto in condotta deve tener conto di tutto l’anno scolastico.