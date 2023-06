Notti insonni? Panno umido sul ventilatore | doccia fresca e tablet spento

(Di martedì 27 giugno 2023) Con l’arrivo del gran caldo, a lungo atteso quest’estate, tornano per tantissimi lein bianco. E’ notorio, infatti, che calore e sonno non vadano d’accordo perché per addormentarsi e riposare bene il corpo ha bisogno di raffreddarsi, abbassando la temperatura di almeno mezzo grado rispetto a quella del giorno. Gli esperti ricordano che la temperatura ideale per una camera da letto è di 17°C e consigliano alcuni semplici accorgimenti per aiutare a dormire meglio: dallaprima di coricarsi alle lenzuola da scegliere, fino a tenere spenti Tv, computer e, per citarne solo alcuni. Dunque i disturbi sono legati alla termoregolazione, ad un abbassamento della temperatura corporea, difficile da raggiungere quando fa molto caldo anche di notte. Il calore influisce anche sulla qualità del sonno a ...

Autorizzazioni eccessive, password deboli e altri potenziali problemi possono causare violazioni dei dati, infezioni da malware, danni finanziari importanti eper i responsabili IT e ...Lepassate ad anticipare il freddo con il tepore del fuoco sono ripagate ora da una produzione di "sarese" d'elitè trasformata in confetture, liquori e tanto altro. Anche i noccioli ...Autorizzazioni eccessive, password deboli e altri potenziali problemi possono causare violazioni dei dati, infezioni da malware , danni finanziari importanti eper i responsabili IT e ...

Notti insonni Panno umido sul ventilatore, doccia fresca e tablet ... Tiscali Notizie

(Adnkronos) – Con l’arrivo del gran caldo, a lungo atteso quest’estate, tornano per tantissimi le notti in bianco. E’ notorio, infatti, che calore e sonno non vadano d’accordo perché per addormentarsi ...L’estate porta con sé giornate calde e notti insonni per molte persone. La difficoltà nel dormire adeguatamente durante le notti calde può avere un impatto negativo sulla qualità del sonno e sulla ...