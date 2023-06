' Notte delle Stelle' | a Coverciano brillano dirigenti | giocatori e arbitri di Eccellenza e Promozione

Serata di gala dedicata al calcio dilettanti, con premi speciali come 'La Nazione' e 'Almanacco Calcio Toscano'L'approfondimentoindagini ha permesso agli uomini della Squadra Volanti, in collaborazione coi carabinieri di Cagliari, di trovare dei legami tra l'episodio di sabatoe altri simili di ......Instagram che suggerirà agli adolescenti di chiudere l'app se stanno guardando dei Reels di. ...per ricordare loro come possano trarre beneficio dalla guida dei genitori quando si tratta...

La Notte delle Streghe — Informa Famiglie e Bambini Informafamiglie

Da venerdì 30 giugno, in occasione della prima serata di apertura dei negozi del centro storico, partirà anche il progetto Le Piazze della Solidarietà, uno spazio espositivo gratuito per le attività a ...Dagli aperitivi al tramonto ai picnic sotto le stelle, dalle osservazioni guidate del cielo ai concerti, dalle visite speciali in notturna alle performance teatrali e agli incontri letterari, sono tan ...