Norme che uccidono la pesca L' Italia contro il nuovo documento Ue

A tal proposito, nel convegno è emerso: "Per far questo è necessariogli obiettivi e i target intermedi fissati dall'Europa devono essere realistici e concreti attraversocoerenti con ...Entro fine anno o all'inizio di quello nuovo potremmo avere le primeattuative, ad iniziare dai nuovi testi uniciriorganizzeranno la materia per settori omogenei". Lo ha dichiarato Lucia ...La battaglia sulle quote RImanese alla regola dei contributi si aggiungerà quella del limite minimo d'età si tratterà semplicemente di una riconferma dellein vigore per il 2023. Ilè ...

Dopo il drammatico incidente di Casal Palocco, Aniasa fa chiarezza ... Intermedia Channel

Un sussidio fino a 50 euro per chi aggiorna i registratori di cassa alle nuove norme relative alla Lotteria degli scontrini. Il bonus, dedicato a esercenti e commercianti, consiste in un credito di im ...Edilportale.com utilizza i cookie per gestire le prestazioni, la pubblicità e l'esperienza di navigazione. Cliccando su "Accetto", acconsenti all'utilizzo dei cookie in conformità alla nostra Informat ...