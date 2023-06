Non si vede icona Wi-Fi su Windows 11

Leggi su wikitech

(Di martedì 27 giugno 2023) Hai un problema al wi-fi di11? Per problema intendo che non vedi più l’del wi-fi di11 ? Magari si è solo disattivato il wi-fi oppure ti è sparita l’del wi-fi all’improvviso dopo un aggiornamento, comunque sia la maggior parte delle volte che il problema può essere risolto facilmente, e vediamo come… Riavviare il sistema Il primo trucco predi riavviare il sistema operativo, così da poter verificare se il problema dell’Wi-Fi è solo temporaneo. Per riavviare velocemente il computer premiamo ALT+F4 sulla tastiera, selezioniamo Riavvia il sistema nel menu a tendina al centro della finestra e attendiamo il riavvio di. Se al successivo ...