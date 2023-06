Non mi dimetto Maggioranza compatta Santanchè replica alle accuse

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 giugno 2023) Sarà la conferenza dei capigruppo del Senato, convocata oggi16, a stabilire quando e in che modo Danielariferirà in Parlamento dopo quanto emerso dall'inchiesta di Report sulla gestione delle sue società, Ki Group e Visibilia. Il pressing delle opposizioni per un suo passo indietro resta forte, ma la ministra del Turismo tira dritto: «Dimettermi? Per cosa? Siate seri, andiamo dietro a Report?»,. Non solo. «Mi sembra che lasia non soloma più. Dovete cercare altre cose per far sì che lanon sia», aggiunge. Dopo l'affondo arrivato dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari («aspettiamo la ministra in aula», aveva detto il capogruppo della Lega alla Camera), in effetti, è ...