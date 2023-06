Non è vero che il Regno Unito non ha una Costituzione

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 27 giugno 2023) Il 15 giugno si è commemorato un anniversario molto importante, benché ricordi all’apparenza una firma apposta su una royal charter rimasta in vigore per pochi mesi prima di essere resa nulla. In realtà, sto parlando della famosa Magna Carta, accettata da re Giovanni Senzaterra il 15 giugno del 1215, e che fu da subito percepita come un elemento fondativo fondamentale dello Stato inglese, e proprio il suo annullamento diede immediatamente origine alla guerra civile nota come prima guerra dei baroni. Al termine della stessa, la sua reintroduzione fu requisito imprescindibile per il raggiungimento di una pace duratura: inclusa nel Trattato di Lambeth del 1217, la Magna Carta fu poi confermata come legge statuaria deld’Inghilterra da Edoardo I nel 1297, e da allora ne ha costituito il fondamento – a discapito di quanto spesso sostenuto da commentatori nostrani, ...