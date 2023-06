Non abbassiamo la guardia sull’Iran L’appello della Fondazione Luigi Einaudi e dell’Elf

Leggi su formiche

(Di martedì 27 giugno 2023) A dieci mesi dalla morte di Mahsa Amini, l’attenzione mediatica iniziale è andata via via scemando in tutti i Paesi occidentali. Nulla è cambiato nell’atteggiamento del regime iraniano nei confronti delle donne e, più in generale, dei diritti e delle libertà personali. I media europei, e quelli italiani non fanno eccezione, concedono sempre meno spazio alle proteste, che ancora oggi mobilitano migliaia di persone in tutte le città iraniane. Nessuno si scandalizza più per le condanne a morte quasi quotidiane. Crediamo che tenere alta l’attenzione mediatica sia il modo migliore per incoraggiare i governi occidentali ad affrontare seriamente, e fino in fondo, la questione iraniana e far sentire al regime degli Ayatollah il pesopressione internazionale.ai giornalisti italiani, dunque, è: non abbassate la, ...