Nocera Superiore | l’ordinanza del sindaco sulla prevenzione del rischio incendi

(Di martedì 27 giugno 2023) Con ordinanza sindacale n. 12, per il periodo che intercorre tra il 15 giugno e il 15 settembre 2023, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli, in riferimento alle aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale. Al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato, è fatto divieto assoluto di bruciare stoppie, vegetazione spontanea ed eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature. I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dovranno eseguire opere di sicurezza e realizzare fasce protettive. In caso di avvistamento dio, si invitano i cittadini ad effettuare opportuna ...

Da mercoledì 28 e fino al 28 luglio, via Federico Ricco, la Sp4 che dal comune diconduce da Materdomini a Camerelle e viceversa, sarà chiusa al transito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 17.00 (in entrambe le direzioni) per consentire sul tratto in ...... tra i comuni diInferiore, Roccapiemonte e Castel San Giorgio: 'Sono venute alla luce importanti evidenze archeologiche che offrono nuovi elementi di conoscenza del ...... la pattuglia nel corso delle attività di vigilanza stradale e di prevenzione e repressione dei reati in genere, sull'autostrada A3 Napoli - Salerno, carreggiata sud, comune di, ha ...

Nocera Superiore, 46enne fermato in autostrada con eroina e cocaina - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Il sindaco di Nocera Superiore Cuofano ha emesso un'ordinanza per prevenire il rischio di incendi durante la stagione estiva Con ordinanza sindacale n. 12, per il periodo che intercorre tra il 15 ...tra i comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Roccapiemonte e Castel San Giorgio sono venute alla luce importanti evidenze archeologiche che offrono nuovi elementi di conoscenza del territorio ...