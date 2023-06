No | i colori della bandiera arcobaleno non rappresentano «pedofili» e «devianze»

(Di martedì 27 giugno 2023) Il 25 giugno 2023 è stata pubblicata su Facebook una foto in cui vengono messe a confronto tre diverse scale di, che rappresenterebbero tre diverse bandiere:«», «pace» e «lgbt». In quest’ultima sono presenti alcune parole scritte su ogni striscia di colore: «», «gay», «lesbiche», «», «gender fluid», «trans». La foto è accompagnata da un commento che spiegherebbe il significato delle tre bandiere: «L’inganno dietro ai bei: “gli architetti di questo flagello hanno ricorso a ulteriori schemi creando apposite etichette per mascherare il reato e nascondere la loro vera identità.”». Si tratta di una notizia falsa. La...

... sono felice e orgoglioso di potervi confermare che sarò un calciatoreJuventus anche nella ... "La scelta arriva dal cuore, sono legato tantissimo a questie a questa maglia - ha aggiunto ...... sono così orgoglioso nel comunicarvi che sarò un giocatoreJuventus anche nella prossima stagione . La mia scelta arriva dal cuore , sono legato tantissimo a questie questa maglia. La ...La foto scelta, invece, non è casuale : risale infatti allo scorso 14 maggio, subito dopo il gol segnato da Fagioli alla Cremonese, squadrasua città natale e per la quale ha difeso i...

Fiat, addio al grigio: solo auto a colori Il Sole 24 ORE

In Turchia un tè di benvenuto è servito nei tipici bicchierini di vetro a forma di tulipano, ad accompagnarlo, dolcissimi baklava intrisi di miele, ed il sorriso di chi li porge. L’accoglienza è sacra ...Da sempre una garanzia, la Sardegna è la destinazione perfetta per chi va a caccia del mare da sogno, di una gastronomia di qualità, di libertà e comfort senza spendere tempo e denaro in viaggio e non ...