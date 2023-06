Nicolato | «Ci adatteremo alla Norvegia | abbiamo una strategia tattica studiata per questa partita»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 giugno 2023) Agli Europei Under 21, l’Italia digiocherà la sua ultimadel girone domani alle 20.45 contro la. L’altro match del girone sarà tra Svizzera e Francia, e si giocherà in contemporanea. Gli azzurri devono necessariamente vincere contro la, per avere maggiori possibilità di conquistare i quarti di finale; allo stesso tempo, però, dovranno guardare anche a cosa succederà in Francia-Svizzera. All’Italia la vittoria potrebbe non bastare. C’è il rischio di biscotto. L’Italia può vincere quanto vuole con la, ma se la Svizzera battesse la Francia con un risultato dal 3-2 in su, gli Azzurrini sarebbero fuori. In conferenza stampa, oggi, ha parlato il commissario tecnico dell’Under 21, Paolo. «La condizione generale è discreta, compatibilmente ...