Neymar Jr | verità o bufala il milione di euro perso in diretta su Twitch?

Ma èo una grande bufala architettata per pubblicitàè un calciatore fenomenale. Nonostante i suoi tanti infortuni, il brasiliano che gioca nel Paris Saint Germain ha dimostrato più e ...... " Laè che non la davo a nessuno, ero solo una bravissima allumeuse, fisico androgino, ... Tutta scena (come vocifera qualcuno) o c'è del verola scappatella, l'accordo e le scuse Che ..., accordo con la fidanzata per poterla tradire Ecco laC'è chi firma un contratto prematrimoniale. C'è chi invece, come il calciatore, firma un accordo per... tradire. Secondo il ...

Neymar-Bruna Biancardi, tradimento permesso! Ma solo a tre condizioni Tuttosport