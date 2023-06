Netanyahu andrà da Xi per irritare Biden?

Leggi su formiche

(Di martedì 27 giugno 2023) Il primo ministro Benjaminpotrebbe recarsi in visita in Cina il mese prossimo, segnalando una crescente insofferenza nei confronti di Washington, mentre Pechino si sta facendo sempre più sentire nella regione, anche nella questione palestinese. Il viaggio non è ufficiale, lo hanno anticipato fonti israeliane al Times of Israel, ma già il fatto che se ne parli è indicativo. Durante la visita, la prima dopo quella del marzo 2017, il premier potrebbe incontrare il leader cinese, Xi Jinping, e altre componenti dell’establishment del mondo politico-governativo e di quello business. Negli ultimi giorni si sarebbero svolti contatti avanzati tra Pechino e Gerusalemme. Sia il governo israeliano, sia l’ambasciata cinese a Tel Aviv hanno replicato alle prime indiscrezioni — uscite lunedì 26 giugno — con un “no comment”. Poi il sempre informatissimo Barak Ravid su Walla ...