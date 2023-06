... prima della sua Ascensione: 'Andate, dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli... 'Il Battesimo, è il mezzo per appartenere alla Chiesa' La risposta che dà il Nuovo, sembra ...2021 il fatturato aveva superato i quattro miliardi di euro, con profitti di 360 milioni ( COSA COMPRENDE L'EREDITÀ DI BERLUSCONI ). Quando potrebbe arrivare ildi Silvio Berlusconi Da ...... almeno non è un uomo." Ottaviano annuisce e ostenta un sorriso, ma in realtà ha la mortecuore. Tra l'altro, nonostante viva da refoulé per non essere depennato daldi Cecilia, ...

Nel testamento di Berlusconi le scelte per la continuità nella guida delle aziende Corriere della Sera

Non si conoscono ancora i dettagli dell’eredità di Berlusconi, che andrà divisa tra i 5 figli: il testamento non può essere ancora aperto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Eredità Silvio Berlusconi, l'apertura del testamento slitta per ritardi burocratici ...