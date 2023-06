‘Ndrangheta | 43 arresti in Calabria | tra gli indagati anche l’ex presidente di Regione Oliverio

(Di martedì 27 giugno 2023) Sono 43 le persone per cui sono state emesse le misure cautelari nell’ambito della maxi-operazione contro ladei carabinieri del Ros in. L’inchiesta nasce dai rapporti con la politica, madai giri sul commercio di droga e armi. Tra glic’èdella, Mario. Sono 43, come detto, le persone finite in manette o ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta che ha riguardato principalmente il territorio di Crotone. Le accuse sono di associazione mafiosa, associazione a delinquere semplice, truffa, estorsione, trasferimento fraudolento di valori. Gli investigatori si sono concentrati sull’attività del clan cosiddetto dei papaniciani: l’indagine si è allargata poi andando a coinvolgere ...

...calabresi di primo piano tra le decine di indagati dell'operazione di contrasto alla '... per il quale sono stati disposti glidomiciliari. Aglianche Mimmo Pallaria, ex ...La Cassazione chiede la liberazione per Francesco Stilo, il legale finito nel mirino di Nicola Gratteri Blitz contro la ', asse con cinesi per ripulire i soldi dello spaccio: 41in ...Nei guai l'ex governatore della Calabria, Mario Oliverio, l'ex assessore regionale Nicola Adamo, l'ex consigliere regionale Enzo Sculco e la figlia Flora, a sua volta ex consigliere ...