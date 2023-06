Naufrago della Costa Concordia perde la causa con Fincantieri | “gli ultimi 4mila euro consegnati in un trolley pieno di monetine”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Daal Giglio feceanche alla. Ma per un 82enne l’azione civile contro il colosso non è andato a buon fine ed è stato condannato a pagare le spese legali. Ma nn solo. Come informa il Codancos all’anziano è stato “notificato un atto di precetto finalizzato a pignorare uno dei naufraghi– nave da essa costruita – condannato dal tribunale di Genova per aver chiesto un risarcimento per la notte di terrore vissuta durante il naufragio del 13 gennaio 2012 all’Isola del Giglio”. Nell’incidente persero la vita 32 passeggeri e per quanto accadde è stato condannato il comandante a 16 anni in via definitiva. “Il cittadino aveva citato in giudizio non solo ...