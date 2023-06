Natalità | Viviano Bankitalia | “Aumentare partecipazione a mercato lavoro e produttività”

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ necessario “cercare di contenere il più possibile il calo della popolazione,la propensione delladella popolazione aldelil prodotto che ogni lavoratore può produrre, e quindi la. Queste tre parole non possono andare disgiunte rispetto al calo demografico che stiamo attraversando”. Lo ha detto Eliana, direttore divisione famiglie edelservizio struttura economica dipartimento economia e statistica – Banca d’Italia, intervenendo oggi a ‘Demografica. Popolazione, persone,: noi domani’, l’evento promosso da Adnkronos, e in corso oggi al Palazzo dell’informazione a Roma, per il lancio di ‘Demografica’, un ...