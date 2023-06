Natalità | tra dipendenti aziende farmaceutiche +45% figli su media nazionale

Roma, 27 giu. - Industria farmaceutica esempio positivo sul fronte dellai dipendenti delle aziende Pharma, infatti, il numero dei figli è superiore del 45% rispetto alla media nazionale, secondo i dati di Farmindustria. "Un numero stimato su un campione ...Valore D hagli obiettivi della sua Presidenza lo sviluppo di una cultura di valorizzazione ... In apertura dell'evento, i video messaggi della Ministra per la Famiglia, lae le Pari ......poco porteranno al crollo, a meno che non si raggiunga quota 500mila nuovi nati entro il 2035 perché non crolli il sistema". Lo ha detto Gianluigi De Palo, Presidente Fondazione per la, ...

Natalità, tra dipendenti aziende farmaceutiche +45% figli su media ... Entilocali-online