Natalità | Sabbadini | “La questione demografica è problema strutturale | il Paese non se ne è accorto”

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – “Quella di oggi è un’iniziativa molto stimolante per un tema rilevante. Laè diventatache si aggiunge a tanti altri che ilha. Esiste da tanti anni ma ilnon se ne è. Non se ne èchi lo ha guidato in questi anni”. Lo ha detto Linda Laura, direttrice centrale Istat, intervenendo a ‘. Popolazione, persone,: noi domani’, l’evento promosso da Adnkronos, e in corso oggi al Palazzo dell’informazione a Roma, per il lancio di ‘’, un nuovo progetto editoriale del Gruppo che ha l’obiettivo di mettere la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che tenga ...