Natalità | Masia Emg | “Per l’ 82% degli italiani serve agire subito contro la crisi demografica’

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – “C’è un dato importante: l’82%, più di 8su 10 dicono che sono a conoscenza del problema dellademografica, che in qualche modo sono venuti a sapere questa cosa. E abbiamo chiesto loro perchè glinon fanno più figli e le risposte sono: aumento del costo della vita, precarietà del lavoro, salari fermi, carenza di servizi per i figli, momento economico difficile, pochi servizi di conciliazione vita-lavoro. Ci sono tanti problemi percepiti nella testache richiedono tante soluzioni. C’è un 76% di persone preoccupate, solo 1 su 5 è molto preoccupato. E l’82%e 9 donne su 10 sono concordi sul fatto che si deve intervenire”. Così Fabrizio, amministratore delegato Emg Different, ...

Così Fabrizio, amministratore delegato Emg Different, racconta i punti centrali del sondaggio realizzato in concomitanza con 'Demografica: Popolazione, persone,', evento organizzato ...Così Fabrizio, amministratore delegato Emg Different, racconta i punti centrali del sondaggio realizzato in concomitanza con 'Demografica: Popolazione, persone,', evento organizzato ...Così Fabrizio, amministratore delegato Emg Different, racconta i punti centrali del sondaggio realizzato in concomitanza con 'Demografica: Popolazione, persone,', evento organizzato ...