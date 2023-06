Natalità | Masia Emg | Per l' 82% degli italiani serve agire subito contro la crisi demografica'

Così Fabrizio, amministratore delegato Emg Different, racconta i punti centrali del sondaggio realizzato in concomitanza con 'Demografica: Popolazione, persone,', evento organizzato ...Così Fabrizio, amministratore delegato Emg Different, racconta i punti centrali del sondaggio realizzato in concomitanza con 'Demografica: Popolazione, persone,', evento organizzato ...

Natalità, Masia (Emg): "Per l' 82% degli italiani serve agire subito ... Entilocali-online