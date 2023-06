Natalità | Bella Confcommercio | Più servizi per aumentare partecipazione femminile al lavoro

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Labitalia) - "Eguagliando il passo dial valore dell'Ue a 27 si avrebbero 1,873 milioni di occupate in più. E' qui che si deve operare. Le donne in Italia, ...

Lo ha detto Mariano, responsabile ufficio studi di Confcommercio, intervenendo a 'Demografica. Popolazione, persone,: noi domani', l'evento promosso da Adnkronos, e in corso oggi al ...Ricordiamoci poi di seguire sempre un allenamento in palestra oppure unacamminata veloce, in ... ti liberano dalle mosche Bonus Figli: pioggia di soldi col Decreto Lavoro, il turbo alla...Con l'arrivo dellastagione, sono tantissimi gli inconvenienti con cui bisogna fare i conti. ... pioggia di soldi col Decreto Lavoro, il turbo allaUltimi articoli Li usi per la casa ma ...