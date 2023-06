Natalità | Acquaviva Generali | “Con welfare aziendale evoluto forte spinta a donne su lavoro”

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – “Le aziende che hanno undanno unaalledi entrare e crescere nel mondo del. Nelleci sono politiche attentissime su questo, uno studiointerno aperto verso l’inclusione e la diversity”. Lo ha detto Riccardo, responsabile comunicazioneCountry Italia, intervenendo a ‘Demografica. Popolazione, persone,: noi domani’, l’evento promosso da Adnkronos, e in corso oggi al Palazzo dell’informazione a Roma, per il lancio di ‘Demografica’, un nuovo progetto editoriale del Gruppo che ha l’obiettivo di mettere la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che tenga insieme ...

Lo ha detto Riccardo, responsabile comunicazione Generali Country Italia, intervenendo a 'Demografica. Popolazione, persone,: noi domani', l'evento promosso da Adnkronos, e in ...Lo ha detto Riccardo, responsabile comunicazione Generali Country Italia, intervenendo a 'Demografica. Popolazione, persone,: noi domani', l'evento promosso da Adnkronos, e in ...Lo ha detto Riccardo, responsabile comunicazione Generali Country Italia, intervenendo a 'Demografica. Popolazione, persone,: noi domani', l'evento promosso da Adnkronos, e in ...