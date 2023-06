Napoli | Koulibaly | “Scudetto? Era destino andassi via Spero i protagonisti non vadano via”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 giugno 2023) “Si dice abbia scelto il momento sbagliato per andare via da, ma credo molto neled evidentemente doveva andare così. Sono stato felicissimo per i miei ex tifosi, la società. Ho un solo rimpianto: non aver giocato con Kvaratskhelia”. Kalidouparla così dela cui è ancora tanto legato in un’intervista al Corriere dello Sport. “E’ una piazza che merita un grande futuro in Italia e in Champions League. Questi giocatori hanno scritto la storia, ma se dovessero vincere un altrosarebbe un’impresa totale.che rimangano, che nonvia tutti”. Per il difensore si sta per aprire una nuova avventure in Arabia Saudita: “Sono felice perché sono musulmano e arrivo nel posto giusto.di aiutare l’Arabia ...