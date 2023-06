Napoli | grandi manovre a centrocampo | sprint per la rivelazione della Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 27 giugno 2023) Illavora per rinforzare il reparto di: De Laurentiis fiuta l’acquistodell’ultimo campionato diA Giugno sta per terminare e il tanto atteso mese di luglio è ormai alle porte: la sessione di calciomercato estiva sta per cominciare. Il mese di luglio sarà pure l’occasione, per tutti i tifosi partenopei, di vedere all’opera il primodi Rudi Garcia. La squadra sarà infatti impegnata nel ritiro di Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, da venerdì 14 a martedì 25. Luglio però porterà via dauno dei protagonisti dello scudetto appena conquistato: il difensore sudcoreano Kim Min-jae saluterà la squadra per accasarsi al Bayern Monaco di Thomas Tuchel, pronto a pagare la clausola rescissoria di circa 60 milioni valida ...