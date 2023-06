(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – Disavventura per, quartiere della periferia orientale di, impegnato da tre giorni nel cosiddetto parco Topolino diper un servizio sulla criminalità organizzata attiva nella zona, si è ritrovato con tre gomme tagliate della sua, parcheggiata in strada mentre intervistava Alessandro Paolillo, fratello di Francesco, morto a 15 anni nel 2005. “Ieri pomeriggio – raccontaall’Adnkronos – verso le 17.30 dieci ragazzi, tutti a bordo di scooter, mi hanno avvicinato chiedendomi cosa stessi facendo e il motivo della mia presenza nel quartiere. Lo hanno fatto senza aggressività, anzi alcuni giovani mi hanno portato da Paolillo che ho intervistato. Al mio ritorno ho ...

Oggi Davi presenterà una denuncia contro ignoti Disavventura per Klaus Davi a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli. Davi, impegnato da tre giorni nel cosiddetto parco Topolino di Ponticelli per un servizio sulla criminalità organizzata attiva nella zona, si è ritrovato con tre gomme tagliate della sua auto

Napoli, danneggiata auto di Klaus Davi a Ponticelli Adnkronos

