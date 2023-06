Napoli | auto-prototipo esplosa in tangenziale | morta la ricercatrice Maria Vittoria Prati

(Di martedì 27 giugno 2023) È, ladel Cnr alla guida dell’sperimentalevenerdì scorso sulladi. Si è spenta a 66 anni nel Centro grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli, dopo quattro giorni di ricovero. Sull’era presente anche uno studente, il 25enne Fulvio Filace, che domani sarà sottoposto a un nuovo intervento chirurgico. Per il giovane, laureando in Ingegneria Meccanica e tirocinante al Cnr, la prognosi è ancora riservata. Sul caso la procura diha aperto un’inchiesta, per ora contro ignoti, e ha disposto il sequestro di una vettura gemella di quella coinvolta nell’incidente, una Volkswagen Polo Tdi. Un’alimentata sia ...

Maria Vittoria Prati, morta ustionata la ricercatrice coinvolta nell'esplosione dell'auto-prototipo a idrogeno. Dopo quattro giorni in rianimazione, è morta Maria Vittoria Prati, la ricercatrice di 66 anni vittima dell'esplosione dell'auto-prototipo in Tangenziale a Napoli il 23 giugno. L'auto esplosa in tangenziale a Napoli era dunque un prototipo sperimentale ad alimentazione ibrida realizzata dal Cnr che, a Napoli, ha la divisione che si occupa della sperimentazione sui motori.

Non ce l'ha fatta Maria Vittoria Prati, la donna alla guida dell'auto esplosa mentre percorreva, lo scorso venerdì, la tangenziale di Napoli. La 66enne, ricercatrice al Cnr, era stata ricoverata all'ospedale.