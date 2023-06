Napoli | auto esplosa in Tangenziale | morta la ricercatrice

E' morta Maria Vittoria Prati, 66enne ricercatrice del Cnr che guidava l'esplosa mentre percorreva la Tangenziale dilo scorso venerdì 23 giugno. La donna aveva riportato gravi ustioni su tutto il corpo ed è deceduta dopo quattro giorni di ricovero nel Centro ...Vogliono leggere le carte legate alla creazione di un'ibrida, esplosa in tangenziale durante un probabile collaudo. Sono questi i target della Procura di, che indaga sull'esplosione ...A determinare la potente deflagrazione, che solo per fortuna non ha coinvolto altre, sarebbero state delle bombole il cui contenuto, al momento, rimane ignoto. A chiarire ogni elemento sarà una ...

Non ce l'ha fatta Maria Vittoria Prati, 66 anni, la ricercatrice del Cnr di origini piacentine, che era a bordo dell'auto sperimentale esplosa venerdì ...La donna aveva riportato ustioni di terzo grado sul 90 per cento del corpo, e le sue condizioni erano apparse da subito gravissime ai medici dell'ospedale Cardarelli, dove oggi è avvenuto il decesso.