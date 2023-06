Napoli | ADL vuole di nuovo Gollini | filtra grande ottimismo sul suo ritorno in Campania

(Di martedì 27 giugno 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di puntare su Pierluigianche per la prossima stagione. Come riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, infatti,circa il possibileindel portiere dell’Atalanta, con la dirigenza partenopea chefare un altro tentativo per acquistare, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del L'articolo

Era abbastanza prevedibile, se non vendono " a parte il" le società fanno fatica a comprare. La Roma sta facendo bene, ma ricordiamoci sempre che deve sostituire Abraham. Ilha ...Credo possa reggere bene la situazionee pure De Laurentiis mi pare abbia capito che è meglio vincere. Noto che parla adesso da uomo di calcio e questo mi fa ben sperare. Ha cambiato ...- Ilè pronto a chiudere gli acquisti in vista della prossima stagione. Rudi Garcia sarà accontentato da De Laurentiis con dei nuovi arrivi, in particolare se ci saranno cessioni . Come riportato da ...

'Sono stato vicinissimo al Napoli, incontrai ADL a Sorrento'. Il retroscena AreaNapoli.it

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha provato ad anticipare le mosse del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sul mercato.Il Napoli guarda ai giovani sul calciomercato, Pietro Lo Monaco consiglia Ignacio Miramon che giocare nel ruolo di Stanislav Lobotka.