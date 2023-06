Muschio Selvaggio | dopo la frecciatina di Gerry Scotti arriva la replica di Fedez | “Non so perché ci continui a insultare ma…”

(Di martedì 27 giugno 2023) Continua a far discutere lo scontro a distanza trae Luis Sal, il duo alla conduzione disfumato nelle ultime settimane. I seguaci del podcast avevano notato l’assenza del braccio destro di Federico, nelle puntate. Nonostante chiedessero a gran voce che fine avesse fatto lo youtuber, il mistero ha continuato ad avvolgere la trasmissione per puntate intere. Alla fine, Luis ha sganciato la bomba social con l’iconica spiegazione terminata con il virale “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato“. Il marito di Chiara Ferragni avevato ancora. Ma i due, alla fine, non sono riusciti a trovare in alcun modo un accordo.ha continuato ad esistere e naturalmente non si sono placate le frecciatine.ne ha accusata una in ...

Al pubblico non è sicuramente sfuggita l'ironia di Gerry Scotti , che sui suoi canali social si è divertito a lanciare una frecciatina ai due ideatori di, il podcast che continua a far discutere per aver causato la fine dell'amicizia e dei rapporti di lavoro tra Louis Sal e Fedez . I due sono infatti stati i protagonisti, nelle ...Quest'ultimo, proprio durante la puntata in cui ha intervistato Morgan a, ha quindi colto l'occasione per sfogarsi, domandandosi il motivo per cui il presentatore di Caduta Libera ,...Morgan è stato ospite nell'ultima puntata di, il podcast condotto da Fedez e Davide Marra . Il cantante ha ripercorso i momenti più difficili della sua vita raccontando della morte del suo papà . Morgan ha raccontato in che ...

Fedez proprio non riesce a evitare di alimentare il suo ego e così si vanta che, con la sua ignoranza, ha divulgato Strehler: "Quel giorno le ricerche subirono un'impennata su Google" ...Dopo la presa in giro sul Tik Tok del presentatore verso il podcast incriminato, Fedez, intervistando Morgan, risponde a tono agli attacchi di Scotti ...