Murgia | Formigli | la compagna di Schlein | i supporter di Saviano in aula contro la Meloni

Prima uscita pubblica per Paola Belloni per manifestare vicinanza allo scrittore partenopeo. Presenti anche Michela Murgia, Formigli e Teresa Ciabatti ...Ci mette la faccia Paola Belloni. La compagna della segretaria del Pd Elly Schlein è in tribunale a Roma, in solidarietà a Roberto Saviano. È la prima uscita pubblica di Belloni, "scorta" mediatica e ...